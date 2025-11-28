İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 14:04
    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin hakim təyinatları açıqlanıb

    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin hakim təyinatları və oyunlarda iştirak edəcək digər nümayəndələrin adları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Azərbaycan Kuboku

    1/8 final

    2 dekabr

    15:00. "Şahdağ Qusar" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Kərim Zeynalov, Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

    "SOCAR Polymer Arena"

    19:00. "Zirə" – "Neftçi"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Elşad Abdullayev.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    3 dekabr

    14:00. "Şamaxı" – "Baku Sportinq"

    Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Elvin Bayramov.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    Şamaxı şəhər stadionu

    14:00. "İmişli" – "Sabah"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Şirmamed Mamedov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Vüqar Həsənli.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.

    Quba OİK stadionu

    19:00. "Qarabağ" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Nicat İsmayıllı.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Emin Əliyev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

    "Azərsun Arena"

    4 dekabr

    15:00. "Qəbələ" – "Şəfa"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Teymur Teymurov, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    19:00. "Araz-Naxçıvan" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Kamranbəy Rəhimov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    19:00. "Difai" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Pərvin Talıbov, Zöhrab Abbasov, Vüqar Həsənli.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

