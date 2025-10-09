Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanan dörd komanda bəlli olub
Futbol
- 09 oktyabr, 2025
- 16:36
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanan dörd komanda bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, bu, turnirin I təsnifat mərhələsinin bu gün keçirilən oyunlarından sonra müəyyənləşib.
"Ağstafa Gəncləri" "Şirvan"ı (1:0), "Qaradağ Lökbatan" "Ağdaş"ı (8:0) "Sheki City" "Araz-Saatlı"nı (3:2), "Dinamo" isə əlavə vaxtda "Kür-Araz"ı (3:2) məğlub edib.
Qeyd edək ki, I təsnifat mərhələsinin digər matçları oktyabrın 10-da baş tutacaq.
