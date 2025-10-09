İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanan dörd komanda bəlli olub

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:36
    Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanan dörd komanda bəlli olub

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanan dörd komanda bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu, turnirin I təsnifat mərhələsinin bu gün keçirilən oyunlarından sonra müəyyənləşib.

    "Ağstafa Gəncləri" "Şirvan"ı (1:0), "Qaradağ Lökbatan" "Ağdaş"ı (8:0) "Sheki City" "Araz-Saatlı"nı (3:2), "Dinamo" isə əlavə vaxtda "Kür-Araz"ı (3:2) məğlub edib.

    Qeyd edək ki, I təsnifat mərhələsinin digər matçları oktyabrın 10-da baş tutacaq.

    Futbol Azərbaycan Kuboku I təsnifat mərhələsi

    Son xəbərlər

    17:35

    İşdən qanunsuz çıxarılan 56 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib

    Sosial müdafiə
    17:35

    "Azerconnect Group" regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək oldu

    İKT
    17:35
    Foto
    Video

    Gəncədəki partlayışda ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:34

    Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    17:32

    Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edib

    Futbol
    17:30

    Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıb

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"

    Fərdi
    17:15

    Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edib

    Region
    17:15

    Paşinyan Aİ komissarı ilə "Tramp marşrutu"nun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti