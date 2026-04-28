Azərbaycan çempionatında XXI əsrin penalti antirekordu "Sumqayıt"a məxsusdur

    28 aprel, 2026
    • 11:16
    Azərbaycan çempionatında XXI əsrin penalti antirekordu Sumqayıta məxsusdur

    "Sumqayıt" Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümündə 5-ci dəfə penaltidən yararlana bilməyib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "gənclik şəhəri" təmsilçisi mövsümdəki 8 belə imkanın yalnız üçünü qola çevirib.

    XXIX turun "İmişli" ilə səfər görüşündə (2:0) Nikola Ninkoviç 11 metrlik cərimə zərbəsindən dəqiq ola bilməyib.

    Bir komandanın mövsümdə 5 penaltidən yararlanmaması turnirdə XXI əsrin antirekordudur. 2001-2026-cı illərdə üç dəfə bir komanda mövsüm ərzində 4 imkanı qaçırıb. "Şəfa" 2001/2002 mövsümündə 5, "Qarabağ" 2020/2021, "Sabah" isə 2022/2023 mövsümündə eyni sayda – 9 imkanın dördündən istifadə edə bilməyib.

    "İmişli" ilə görüşədək bu antirekordun şəriki olan "Sumqayıt" artıq həmin üç komandanı da "geridə qoyub".

    Qeyd edək ki, ümumilikdə cari mövsümdə təyin olunan 60 penaltidən 48-i qolla nəticələnib. Bu zərbələrdən istifadə faizi 80-ə bərabərdir.

    17:11

    Azər İlyasov: "İtaliyadakı yarışın yorğunluğuna rəğmən, "Prezident Kuboku 2026"da qızıl medal qazandım"

    Fərdi
    17:09
    Foto

    Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə panel müzakirəsi keçirilib

    Sosial müdafiə
    17:09

    Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib

    Region
    17:01
    Foto

    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    16:58

    Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRH

    Analitika
    16:56

    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

    ASK
    16:54

    Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    İKT
    16:50

    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti