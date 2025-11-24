İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azər Həşimov: "Karvan-Yevlax"ın baş məşqçi postundan istefa verməmişəm"

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 13:34
    Azər Həşimov "Karvan-Yevlax"ın baş məşqçi postundan istefa verməyib.

    Mütəxəssis bunu "Report"a açıqlamasında bildirib.

    O, mövsümün sonuna qədər işinin öhdəsindən gələ biləcəyini düşünür:

    "Mən istefa verməmişəm. "Karvan-Yevlax"la maya qədər müqaviləm var. Bu məsələ ilə bağlı rəhbərliklə görüşmək, müzakirələr etmək, daha sonra qərar vermək lazımdır. Mövsümün sonuna qədər işimin öhdəsindən gələ biləcəyimi düşünürəm".

    Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" hazırda 5 xalla turnir cədvəlinin sonuncu - 12-ci pilləsində yer alıb.

