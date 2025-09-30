İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Ayxan Abbasov: "Azərbaycan millisində işləmək böyük şərəfdir"

    Futbol
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:10
    Ayxan Abbasov: Azərbaycan millisində işləmək böyük şərəfdir

    Azərbaycan millisində işləmək böyük şərəfdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu futbol üzrə əsas millinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    Mütəxəssis göstərilən etimadı layiqincə doğrultmağa çalışacağını söyləyib:

    "Azərbaycan milli komandasında işləmək hər bir məşqçi üçün böyük şərəf və məsuliyyətdir. Mənə göstərilən etimada görə AFFA rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Bu etimadı doğrultmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Milli komanda hər birimizin qürurudur. İstər bizim, istərsə də futbolçularımızın üzərində böyük məsuliyyət var. Bir komanda kimi həm meydanda, həm də ondan kənarda ölkəmizi layiqincə təmsil etməyə çalışacağıq. Bir yumruq kimi birləşərək, düzgün yanaşma və komanda ruhu ilə yaxşı nəticələr qazanmaq istəyirik. Azərbaycan azarkeşləri daim millinin yanında olublar. Onların dəstəyi bizim üçün böyük motivasiya mənbəyidir. Qarşıdakı matçlarda layiqli oyun göstərərək, gələcək üçün ümid verməyə çalışacağıq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində oktyabrın 10-da Fransa, 13-də isə Ukrayna yığması ilə səfərdə qarşılaşacaq.

    Milli komanda Futbol AFFA Baş məşqçi ayxan abbasov

    Son xəbərlər

    15:04
    Foto

    Rusiyanın bombaladığı Donetsk vilayətinin Konstatinovka şəhərindən - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    15:04

    Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    15:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Hədəfimiz III MDB Oyunlarının qalibi olmaqdır"

    Komanda
    14:59

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-yə səfərə yola düşür

    Din
    14:59

    Qətər və Misir Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını HƏMAS-a təqdim edib

    Digər ölkələr
    14:58

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 13 %-ə yaxın azalıb

    Sənaye
    14:55

    İtaliya Prezidenti Azərbaycana ikigünlük səfərə gəlir

    Xarici siyasət
    14:54
    Foto

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:53

    Xəstəxanaya yerləşdirilən Ramiz Quliyevin son durumu açıqlanıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti