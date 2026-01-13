İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ayxan Abbasov Azərbaycan millisinin futbolçusunun hazırkı durumu ilə maraqlanıb

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 16:26
    Ayxan Abbasov Azərbaycan millisinin futbolçusunun hazırkı durumu ilə maraqlanıb

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov və komandanın direktoru İlqar Qurbanov yığmanın futbolçusu Renat Dadaşovla görüşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Görüş Türkiyənin Antalya şəhərində baş tutub.

    R.Dadaşovun çıxış etdiyi Polşanın "Motor" klubu sözügedən ölkədə təlim-məşq toplanışındadır.

    Ayxan Abbasov və İlqar Qurbanov hücumçunun hazırkı durumu ilə maraqlanıb və mövsümün ikinci yarısında ona uğurlar arzulayıblar.

    ayxan abbasov renat dadaşov İlqar Qurbanov AFFA hücumçu

    Son xəbərlər

    16:48

    İranın Almaniya, Fransa və Niderlanddakı səfirləri bu ölkələrin XİN-ə çağırılıb

    Region
    16:46

    "ARB" kanalının yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    16:46

    Beş il ərzində Ağdərədəki "Dəmirli" mis yatağından Çinə 1,6 milyard manatlıq məhsul ixrac olunacaq

    Sənaye
    16:45

    "Mentor Klinika" layihəsi çərçivəsində Şamaxıda ilk dəfə travmatoloji əməliyyat icra olunub

    Sağlamlıq
    16:39

    Bu il Ağdərənin Çıldıran kəndində daha 30 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    16:39

    "Barselona" Joau Kanselunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:39

    Əməliyyatda texniki qüsur səbəbindən xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    16:37

    Şirin su uğrunda mübarizə: qlobal risklər və Azərbaycanın reallığı - TƏHLİL

    Analitika
    16:37
    Foto

    Prezident Ağdərənin Çıldıran kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti