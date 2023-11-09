Avropa Liqası: “Qarabağ” - “Bayer 04” oyunu başlayıb - YENİLƏNİB

“Qarabağ”la Almaniyanın “Bayer 04” klubu arasında Bakıda keçirilən UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin IV tur oyunu başlayıb.
“Report”un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təşkil olunan qarşılaşmaya saat 21:45-də start verilib.
Görüşü ingiltərəli Kreyq Pousonun rəhbərlik etdiyi hakimlər briqadası idarə edir.
UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin IV turunda Bakıda üz-üzə gələcək “Qarabağ” və “Bayer 04”ün start heyətləri bəlli olub.
“Report”un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı “11-lik”lərlə çıxacaqlar:
“Qarabağ”: 99. Andrey Lunyov, 13. Bəhlul Mustafazadə, 81. Kevin Medina, 44. Elvin Cəfərquliyev, 29. Marko Veşoviç, 6. Julio Romao, 8. Marko Yankoviç, 7. Yassin Benzia, 15 Leandro Andrade, 10. Abdullah Zubir (k), 18. Juninyo Olavio.
“Bayer 04”: 17. Matey Kovarj, 4. Conatan Tah (k), 3. Pyero İnkape, 2. Yosip Stanisiç, 34. Qranit Caka, 8. Robert Endrix, 19. Natan Tella, 20. Alexandro Qrimaldo, 10. Florian Virts, 21. Amine Adli, 22. Viktor Bonifeys.
Qeyd edək ki, bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuna keçiriləcək görüş saat 21:45-də başlayacaq.