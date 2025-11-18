Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdə növbəti oyununu keçirəcək
Futbol
- 18 noyabr, 2025
- 09:04
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv Ukrayna ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Latviyanın paytaxtı Riqada, Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl Bolqarıstana 48:141, Monteneqroya isə 62:104 hesabı ilə uduzub.
Son xəbərlər
10:00
Aqrar Xidmətlər Agentliyi SAT-1 serotipinə qarşı tədbirlərə başlayıbASK
10:00
BİRMARKET-də ŞOOOK Cümə!Biznes
09:52
Sumqayıtda silah-sursat aşkarlanıbHadisə
09:48
Foto
İstanbulda TÜRKPA+ formatının yaradılması imkanları müzakirə edilibXarici siyasət
09:46
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə sonuncu görüşlər baş tutacaqFutbol
09:44
Hafiz Paşayev: Beyin Mərkəzləri forumları Azərbaycan və ABŞ münasibətlərinin inkişafı üçün stimul olacaqXarici siyasət
09:43
Hüquqşünaslıqla yanaşı bir neçə ixtisası bitirənlər də məhkəmə iclas katibi işləyə biləcəklərHadisə
09:42
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:41