    Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdə növbəti oyununu keçirəcək

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 09:04
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdə növbəti oyununu keçirəcək

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv Ukrayna ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Latviyanın paytaxtı Riqada, Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl Bolqarıstana 48:141, Monteneqroya isə 62:104 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatı seçmə mərhələ qadın basketbolçular Evren alkaya

