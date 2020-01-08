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AVRO-2020: 1/8 finalın təqvimi məlum oldu

AVRO-2020: 1/8 finalın təqvimi məlum oldu Futbol üzrə Avropa çempionatında 1/8 finalın bütün cütlükləri müəyyənləşib.
Futbol
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24 İyun , 2021 00:59
AVRO-2020: 1/8 finalın təqvimi məlum oldu

Futbol üzrə Avropa çempionatında 1/8 finalın bütün cütlükləri müəyyənləşib.

"Report"un məlumatına görə, bu raundda aşağıdakı yığmalar üz-üzə gələcəklər.

1/8 final

26 iyun

20:00. Uels - Danimarka

Amsterdam, "Yohan Kroyf Arena"

23:00. İtaliya - Avstriya

London, "Uembli" stadionu

27 iyun

20:00. Niderland - Çexiya

Budapeşt, "Puşkaş Arena"

23:00. Belçika - Portuqaliya

Sevilya, "Estadio La Cartuja" stadionu

28 iyun

20:00. Xorvatiya - İspaniya

Kopenhagen, "Parken" stadionu

23:00. Fransa - İsveçrə

Buxarest, "Milli Arena"

29 iyun

20:00. İngiltərə - Almaniya

London, "Uembli" stadionu

23:00. İsveç - Ukrayna

Qlazqo, "Hempden Park" stadionu

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Rus versiyası ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала

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