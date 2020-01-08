AVRO-2020: 1/8 finalın təqvimi məlum oldu

Futbol üzrə Avropa çempionatında 1/8 finalın bütün cütlükləri müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, bu raundda aşağıdakı yığmalar üz-üzə gələcəklər.
1/8 final
26 iyun
20:00. Uels - Danimarka
Amsterdam, "Yohan Kroyf Arena"
23:00. İtaliya - Avstriya
London, "Uembli" stadionu
27 iyun
20:00. Niderland - Çexiya
Budapeşt, "Puşkaş Arena"
23:00. Belçika - Portuqaliya
Sevilya, "Estadio La Cartuja" stadionu
28 iyun
20:00. Xorvatiya - İspaniya
Kopenhagen, "Parken" stadionu
23:00. Fransa - İsveçrə
Buxarest, "Milli Arena"
29 iyun
20:00. İngiltərə - Almaniya
London, "Uembli" stadionu
23:00. İsveç - Ukrayna
Qlazqo, "Hempden Park" stadionu