İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    RİNN, AZCON Holding və "Franklin Templeton" şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Biznes
    • 26 sentyabr, 2026
    • 17:39
    RİNN, AZCON Holding və Franklin Templeton şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, AZCON Holding və "Franklin Templeton" qrupuna daxil olan "Templeton Asset Management Ltd." şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    Sənəd AZCON Holding portfelində investisiya platformasının yaradılması və idarə olunması ilə bağlı gələcək əməkdaşlıq üçün ümumi çərçivə müəyyən edir.

    Əməkdaşlıq çərçivəsində dövlət müəssisələrinin idarəetmə və səmərəliliyinin artırılması, strateji investisiyaların cəlb edilməsi və onların inkişaf imkanlarının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

    RİNN, AZCON Holding və Franklin Templeton şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
    RİNN, AZCON Holding və Franklin Templeton şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb
    Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) AZCON Holding
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