    "Atletiko" klubu 2 milyard avroya satılır

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 15:37
    İspaniyanın "Atletiko" (Madrid) futbol klubu ABŞ investorları tərəfindən alınır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Vozpopuli" məlumat yayıb.

    Madrid təmsilçisinin hazırkı baş direktoru və əsas səhmdarı Migel Anxel Hil Marin ABŞ fondu "Apollo" ilə razılığa gəlib.

    "Atletiko" üçün təxminən 2 milyard avro ödəniləcək.

