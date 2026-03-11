İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Atletiko" Çempionlar Liqasında "Barselona"nın rekordunu təkrarlayıb

    "Atletiko" Çempionlar Liqasında "Barselona"nın rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 10:34
    İspaniyanın "Atletiko" komandası UEFA Çempionlar Liqasında "Barselona"nın rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, Dieqo Simeonenin baş məşqçisi olduğu kollektiv buna evdə İngiltərə təmsilçisi "Tottenhem"ə qalib gəldiyi (5:2) 1/8 final mərhələsinin ilk oyununda nail olub.

    Komanda tarixində ilk dəfə qitənin bir nömrəli klub turnirində matçın ilk hissəsində dörd qol vurub.

    Üstəlik, madridlilər "Barselona"dan sonra bunu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off qarşılaşmasında bacaran ikinci İspaniya klubudur. Kataloniyalılar 2009-cu ildə "Lion"la görüşdə buna nail olub.

    Barselona klubu Atletiko klubu Rekordun təkrarı UEFA Çempionlar Liqası 1/8 final mərhələsi

