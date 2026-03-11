"Atletiko" Çempionlar Liqasında "Barselona"nın rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 11 mart, 2026
- 10:34
İspaniyanın "Atletiko" komandası UEFA Çempionlar Liqasında "Barselona"nın rekordunu təkrarlayıb.
"Report" "Opta Sport"a istinadən xəbər verir ki, Dieqo Simeonenin baş məşqçisi olduğu kollektiv buna evdə İngiltərə təmsilçisi "Tottenhem"ə qalib gəldiyi (5:2) 1/8 final mərhələsinin ilk oyununda nail olub.
Komanda tarixində ilk dəfə qitənin bir nömrəli klub turnirində matçın ilk hissəsində dörd qol vurub.
Üstəlik, madridlilər "Barselona"dan sonra bunu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off qarşılaşmasında bacaran ikinci İspaniya klubudur. Kataloniyalılar 2009-cu ildə "Lion"la görüşdə buna nail olub.
