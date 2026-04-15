İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    "Atletiko" 9 il sonra, PSJ isə ardıcıl 3-cü dəfə UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalına yüksəlib

    Futbol
    • 15 aprel, 2026
    • 09:23
    Atletiko 9 il sonra, PSJ isə ardıcıl 3-cü dəfə UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalına yüksəlib

    İspaniyanın "Atletiko" klubu 2016/2017 mövsümündən sonra ilk dəfə, Fransa təmsilçisi PSJ isə ardıcıl üçüncü dəfə UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalına vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Madrid komandası 9 il əvvəl turnirin 1/4 finalında "Lester"i (İngiltərə) mübarizədən kənarlaşdırıb.

    Parislilər isə ötən mövsümdə "Aston Villa"nı, ondan əvvəl "Barselona"nı bu raundda məğlub edib.

    Xatırladaq ki, Fransa çempionu ötən gün "Liverpul"u (İngiltərə), "Atletiko" isə "Barselona"nı mübarizədən kənarlaşdırıb.

    UEFA Çempionlar Liqası Barselona FK PSJ FK Liverpul FK Atletiko FK

