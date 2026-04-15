"Atletiko" 9 il sonra, PSJ isə ardıcıl 3-cü dəfə UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalına yüksəlib
Futbol
- 15 aprel, 2026
- 09:23
İspaniyanın "Atletiko" klubu 2016/2017 mövsümündən sonra ilk dəfə, Fransa təmsilçisi PSJ isə ardıcıl üçüncü dəfə UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalına vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Madrid komandası 9 il əvvəl turnirin 1/4 finalında "Lester"i (İngiltərə) mübarizədən kənarlaşdırıb.
Parislilər isə ötən mövsümdə "Aston Villa"nı, ondan əvvəl "Barselona"nı bu raundda məğlub edib.
Xatırladaq ki, Fransa çempionu ötən gün "Liverpul"u (İngiltərə), "Atletiko" isə "Barselona"nı mübarizədən kənarlaşdırıb.
