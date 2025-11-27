İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasında 20 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 27 noyabr, 2025
    • 16:21
    Arsenal UEFA Çempionlar Liqasında 20 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

    İngiltərənin "Arsenal" klubu UEFA Çempionlar Liqasında 2005/2006 mövsümündəki uğurunu təkrarlayıb.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, London klubu 20 ildən sonra ilk dəfə turnirdə keçirdiyi ilk 5 matçda qələbə qazanıb.

    Ötən gün "Bavariya"nı (Almaniya, 3:1) məğlub edən "Topçular" əvvəlki turlarda "Atletik"dən (İspaniya, 2:0), "Olimpiakos" (Yunanıstan, 2:0), "Atletiko"dan (İspaniya, 4:0) və "Slaviya"dan (Çexiya, 3:0) üstün olublar.

    2005/2006 mövsümündə komanda UEFA Çempionlar Liqasının finalına qədər irəliləsə də, həlledici görüşdə "Barselona"ya (İspaniya, 1:2) məğlub olub.

    Qeyd edək ki, İngiltərə klubu UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində keçirdiyi 5 matçdan 15 xalla turnir cədvəlinə liderlik edir. "Arsenal" bu mövsüm Liqa mərhələsində keçirdiyi beş matçın hər birində qələbə qazanan yeganə komandadır. Mikel Artetanın baş məşqçisi olduğu komandası VI turda səfərdə "Brügge"nin qonağı olacaq.

    "Arsenal" UEFA Çempionlar Liqası London

