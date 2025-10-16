"Arsenal"ın futbolçusu məşqlərə başlayıb
Futbol
- 16 oktyabr, 2025
- 17:34
İngiltərənin "Arsenal" klubunun müdafiəçisi Pyero İnkapye məşqlərə başlayıb.
"Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı ekvadorlu futbolçunun qasıq nahiyəsindən aldığı zədəsi tam sağalıb.
O, UEFA Çempionlar Liqasında "Atletik"ə qarşı matçda (2:0) debüt edib. Oyunun sonlarında meydana çıxan müdafiəçi yüngül zədələnib.
Qeyd edək ki, P.İnkapye bu ilin sentybrında "Bayer 04"dən (Almaniya) Premyer Liqa təmsilçisinə transfer olunub. O, 2025/2026 mövsümündə üç oyuna çıxıb.
Son xəbərlər
17:51
Azərbaycanəsilli milyarder Fərhad Əhmədov məhkəmədə: İnandırmışdılar ki, yaxtanı azad edəcəklərHadisə
17:48
Kaya Kallas: Aİ-nin müdafiə üzrə yol xəritəsi 9 istiqaməti əhatə edirDigər ölkələr
17:34
"Arsenal"ın futbolçusu məşqlərə başlayıbFutbol
17:27
ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclası Vyanada keçiriləcəkDigər ölkələr
17:26
Aİ-nin 2030-cu ilə qədər müdafiə imkanlarının sürətli artımını nəzərdə tutan yol xəritəsi təsdiqlənibDigər ölkələr
17:22
Gürcüstan parlamenti konstitusiyanı pozan partiya üzvlərinə siyasi fəaliyyət qadağası qoyubRegion
17:15
Foto
AFFA-da lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilibFutbol
17:12
İtaliya Kubokunun qalibi qapıçısı ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
16:57
Foto