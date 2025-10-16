"Arsenal"ın futbolçusu məşqlərə başlayıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Futbol
    16 oktyabr, 2025
    • 17:34
    İngiltərənin "Arsenal" klubunun müdafiəçisi Pyero İnkapye məşqlərə başlayıb.

    "Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı ekvadorlu futbolçunun qasıq nahiyəsindən aldığı zədəsi tam sağalıb.

    O, UEFA Çempionlar Liqasında "Atletik"ə qarşı matçda (2:0) debüt edib. Oyunun sonlarında meydana çıxan müdafiəçi yüngül zədələnib.

    Qeyd edək ki, P.İnkapye bu ilin sentybrında "Bayer 04"dən (Almaniya) Premyer Liqa təmsilçisinə transfer olunub. O, 2025/2026 mövsümündə üç oyuna çıxıb.

