İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Arsenal" afrikalı futbolçunu 100 milyon avro qarşılığında heyətinə qata bilər

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 12:43
    Arsenal afrikalı futbolçunu 100 milyon avro qarşılığında heyətinə qata bilər

    İngiltərənin "Arsenal" klubu Almaniya təmsilçisi "Leyptsiq"də çıxış edən Yann Diomandeni heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" "TEAMtalk"a istinadən xəbər verir ki, bu transfer yayda gerçəkləşə bilər.

    "Topçular" Fildişi Sahilindən olan 19 yaşlı vingeri Qabriel Martinelliyə potensial əvəzləyici kimi nəzərdən keçirir.

    Bundesliqa klubu oyunçu üçün 100 milyon avroluq təklifi nəzərdən keçirməyə hazırdır.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yayından "Leyptsiq"in formasını geyinən afrikalı futbolçu cari mövsüm 24 oyunda 9 qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

    Arsenal klubu Yann Diomande Leyptsiq klubu Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    13:18

    Məcnun Məmmədov Ucarda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    13:18

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:16

    Rusiya Xarkov və Sumı vilayətlərinə zərbələr endirib: 8 yaralı var

    Digər ölkələr
    13:11

    Xocalıya köçürülən daha 30 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:10

    "Qarabağ" - "Nyukasl" oyununu norveçli hakimlər idarə edəcək

    Futbol
    13:06

    Ermənistan 300-dən çox "Starlink" terminalı idxal edib

    Region
    13:03

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Serbiya interregional əməkdaşlıqda mühüm rol oynayırlar

    Xarici siyasət
    13:02

    Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 10 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    13:01

    Casusluqda ittiham edilən Fransa vətəndaşının məhkəməsində daha bir neçə şahid dindiriləcək

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti