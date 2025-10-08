İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    "Araz-Naxçıvan" yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 13:33
    Araz-Naxçıvan yoxlama oyunu keçirəcək

    "Araz-Naxçıvan" Misli Premyer Liqasında yaranmış fasilə ilə əlaqədar yoxlama oyunu keçirəcək.

    "Report" Naxçıvan təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, rəqib I Liqada çıxış edən "Şəfa" olacaq.

    Oktyabrın 10-da, Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında baş tutacaq qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.

    Araz-Naxçıvan klubu Yoxlama oyunu "Şəfa" klubu

    Son xəbərlər

    14:03

    Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    14:02

    Gəncədə yeniyetmə qətlə yetirilib

    Hadisə
    14:02

    TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"

    Biznes
    13:59

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    13:55

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    13:54
    Foto

    Cəlilabadın beş kəndinin sakinləri qaz probleminin həllini gözləyirlər

    Energetika
    13:52

    EMTA: III rübdə istehlakçı müraciətlərinin əksəriyyəti enerji təchizatı ilə bağlı olub

    Energetika
    13:47

    Makrona qarşı impiçment təşəbbüsü keçməyib

    Digər ölkələr
    13:46

    "Karvan-Yevlax" klubunun rəsmisi: "X turdakı matçımızı doğma meydanda keçirmək istəyirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti