"Araz-Naxçıvan" yoxlama oyunu keçirəcək
Futbol
- 08 oktyabr, 2025
- 13:33
"Araz-Naxçıvan" Misli Premyer Liqasında yaranmış fasilə ilə əlaqədar yoxlama oyunu keçirəcək.
"Report" Naxçıvan təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, rəqib I Liqada çıxış edən "Şəfa" olacaq.
Oktyabrın 10-da, Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında baş tutacaq qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.
