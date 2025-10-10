İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    "Araz-Naxçıvan" yoxlama matçı keçirib

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 17:31
    Azərbaycan millisinin oyunları ilə əlaqədar Misli Premyer Liqasında yaranan fasilədən istifadə edən "Araz-Naxçıvan" yoxlama matçı keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Naxçıvan klubu I Liqanın lideri "Şəfa" ilə üz-üzə gəlib.

    Görüş 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb. Premyer Liqa təmsilçisinin heyətində Bəxtiyar Həsənalızadə fərqlənib.

