"Araz-Naxçıvan" yoxlama matçı keçirib
Futbol
- 10 oktyabr, 2025
- 17:31
Azərbaycan millisinin oyunları ilə əlaqədar Misli Premyer Liqasında yaranan fasilədən istifadə edən "Araz-Naxçıvan" yoxlama matçı keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Naxçıvan klubu I Liqanın lideri "Şəfa" ilə üz-üzə gəlib.
Görüş 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb. Premyer Liqa təmsilçisinin heyətində Bəxtiyar Həsənalızadə fərqlənib.
