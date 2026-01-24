Futzal üzrə Azərbaycan millisi növbəti yoldaşlıq görüşünü keçirəcək
Futbol
- 24 yanvar, 2026
- 09:14
Futzal üzrə Azərbaycan millisi təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ikinci yoldaşlıq görüşünü bu gün keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda Danimarka yığması ilə üz-üzə gələcək.
Bakı İdman Sarayında, saat 16:00-da start götürəcək matçı Knyaz Əmiraslanov, Rza Məmmədov və Anar Fərəcovdan ibarət hakimlər briqadası idarə edəcək.
Qeyd edək ki, komandalar arasında yanvarın 22-də baş tutan ilk oyunda Danimarka yığması 4:1 hesablı qələbə qazanmışdı.
