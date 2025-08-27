“Araz-Naxçıvan” UEFA Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsində mübarizəyə start verəcək
Futbol
- 27 avqust, 2025
- 13:24
“Araz-Naxçıvan” klubu futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsində bu gün mübarizəyə start verəcək.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan çempionu Şimali İrlandiya təmsilçisi “Sparta Belfast”la qarşılaşacaq.
Avstriyanın Linz şəhərindəki NMS İdman Sarayında baş tutacaq görüşə Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start veriləcək.
Matçı Qonçalo Felipe Santos Duarte (Portuqaliya), Orest Dutsiak (Ukrayna) və Vladimir Sebek (Monteneqro) idarə edəcəklər.
Qeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan”ın yer aldığı qrupun oyunları Linz şəhərində keçiriləcək. Komanda sabah Şotlandiyanın "PYF Saltires", avqustun 30-da isə yerli "Ljuti Krajişniçi" klubu ilə üz-üzə gələcək.
