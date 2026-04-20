İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "Araz-Naxçıvan"la oyun "Turan Tovuz" üçün iki yubileylə əlamətdar olub

    Futbol
    • 20 aprel, 2026
    • 10:35
    Araz-Naxçıvanla oyun Turan Tovuz üçün iki yubileylə əlamətdar olub

    Misli Premyer Liqasının XXVIII turunda "Araz-Naxçıvan"la oyun "Turan Tovuz"un tarixinə iki yubileylə düşüb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Qərb təmsilçisi Premyer Liqada 25-ci dəfə səfərdə qalib gəlib.

    Yubiley qələbəsi 69-cu matça təsadüf edib. Tovuz klubu turnirin tarixində 25 və daha çox səfər qələbəsi qazanan 20-ci komanda olub. İlk belə nəticə 2022/2023 mövsümünə təsadüf edib. "Turan Tovuz" 2022-ci il avqustun 13-də "Səbail"in meydanından 3 xalla dönüb – 1:0.

    "Araz-Naxçıvan"la görüş həm də tovuzluların Premyer Liqada 10-cu böyükhesablı qələbəsi kimi yadda qalıb. Evdə 4 dəfə üç və ya daha çox top fərqinə sevinən "Turan Tovuz" səfərdə 6-cı uğurunu əldə edib. İlk belə qələbə 2023-cü il mayın 5-də "Neftçi" ilə ev matçında qazanılıb – 4:0.

    Xatırladaq ki, "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"ı üç cavabsız qolla üstələyib.

    Misli Premyer Liqası Turan Tovuz FK Araz-Naxçıvan FK Səbail FK Neftçi FK

    Son xəbərlər

