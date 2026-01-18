İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Öyrənməli olduğumuz nüanslar var"

    Futbol
    • 18 yanvar, 2026
    • 16:24
    Araz-Naxçıvanın baş məşqçisi: Öyrənməli olduğumuz nüanslar var

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi Andrey Demçenko "Zaqatala" komandası ilə keçirilmiş yoldaşlıq görüşündən sonra hələ bir çox nüansları öyrənməli olduqlarını düşünür.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə klubun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    Onun sözlərinə görə, bu oyun digər iki matç kimi müəyyən məqamları yoxlamaq məqsədi daşıyıb:

    "Hələ öyrənməli olduğumuz nüanslar var. Nəticə əhəmiyyətli deyildi. Uşaqların onlardan istənilənləri nə dərəcədə mənimsədiklərini və necə tətbiq etdiklərini yoxladıq. Əvvəlki görüşlərlə müqayisə etsək, bu gün daha yaxşı oynadıq".

    A. Demçenko yaxşı qollar vurduqlarını bildirib:

    "Futbolçular onlardan istədiklərimizi qaytarmağa çalışdılar. Yaxşı qollar vurduq. Əlbəttə, səhvlərimiz oldu və onları düzəltmək üçün işləməliyik. Ümumi götürdükdə 13-14 gün hazırlıq keçdik. Bu müddət futbol üçün vaxt baxımından azdır, möcüzə yaratmaq mümkün deyil. Ancaq pozitiv geridönüşlər də gördük".

    Qeyd edək ki, bu gün baş tutan görüş Naxçıvan komandasının 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Son xəbərlər

    16:42

    "Qəbələ" I Liqa təmsilçisinə böyük hesabla qalib gəlib

    Futbol
    16:41

    Britaniya tariflərin ləğvi naminə Qrenlandiyanı ABŞ-nin bir hissəsi kimi tanımayacaq

    Digər ölkələr
    16:25
    Video

    Abşeron rayonunda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

    Hadisə
    16:24

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Öyrənməli olduğumuz nüanslar var"

    Futbol
    16:18

    Samvel Karapetyan istintaq təcridxanasından ev dustağlığına buraxılıb

    Region
    16:03

    KİV: İranda etirazlarda ölənlərin sayı 5 000-ə çatıb

    Region
    15:56

    Xətaidə evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:38

    Xabi Alonso "Qarabağ"ın rəqibinin baş məşqçisi ola bilər

    Futbol
    15:34

    Tramp İordaniya Kralını Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti