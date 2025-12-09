"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Kəpəz"lə kubok matçından sonra stress yaşadıq"
- 09 dekabr, 2025
- 20:10
"Araz-Naxçıvan" klubu Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində "Kəpəz"lə oyundan sonra stress yaşayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Naxçıvan təmsilçisinin baş məşqçisi Elmar Baxşıyev mətbuat konfransında deyib.
Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XVI turunda evdə "Kəpəz"ə 2:0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyundan sonra fikirlərini bölüşüb:
"Ağır oyun alındı. Kubok matçından sonra komanda şəklində daha artığını etmək məcburiyyətində idik. Yaxşı oynadıq və buna görə futbolçularımı təbrik edirəm. Matç ərzində hər bir komandanın üstünlük qazanmaq şansı olar. Biz də kubok oyunundan sonra stress yaşamışdıq və həftə ərzində bir-birimizə yaxın, dəstək olmağa çalışdıq. Həmin stressi atdıqdan sonra bu gün meydanda işimiz alındı. Felipe Santosun zədəsi ciddi deyil. Fərdi məşq edir. Qarşıdakı oyunlarda komandanın yanında olacağına inanıram".