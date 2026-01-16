"Araz-Naxçıvan" daha bir yoxlama oyunu keçirəcək
Futbol
- 16 yanvar, 2026
- 13:07
"Araz-Naxçıvan" futbol komandası daha bir yoxlama oyunu keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan təmsilçisi məlumat yayıb.
Andrey Demçenkonun baş məşqçisi olduğu kollektiv yanvarın 18-də I Liqada iştirak edən "Zaqatala" ilə qarşılaşacaq.
Oyun saat 13:00-da Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında baş tutacaq.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Qəbələ"yə minimal hesabla uduzan "Araz-Naxçıvan" klubun əvəzedici komandasını 7 cavabsız qolla üstələyib.
Son xəbərlər
13:36
Qırğız Parlamentinin sədri TÜRKPA Baş katibini qəbul edibDigər
13:36
BP "Əşrəfi–Dan Ulduzu–Aypara" sahəsi üzrə ətraf mühitin ilkin vəziyyətini müəyyən edibEnergetika
13:32
"Şəki" ABŞ-dən olan basketbolçusu ilə vidalaşıbKomanda
13:27
Foto
Azərbaycan WUF13-ün keçirilməsi ilə bağlı logistika sazişi imzalayıbİnfrastruktur
13:24
ADUA müqavilə sahəsində seysmik tədqiqatla bağlı görüləcək işlərin vaxtı və həcmi dəqiqləşdirilibEnergetika
13:19
KİV: Tramp Davosda Ukraynanı müzakirə etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
13:18
Abbas Abbasov: BTQ yerli xalqların hüquqlarının müdafiəsində uğurlar əldə edibXarici siyasət
13:15
Foto
Bakıda WUF13 çərçivəsində ilk dəfə Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcəkİnfrastruktur
13:14