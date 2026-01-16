İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Araz-Naxçıvan" daha bir yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 16 yanvar, 2026
    • 13:07
    Araz-Naxçıvan daha bir yoxlama oyunu keçirəcək

    "Araz-Naxçıvan" futbol komandası daha bir yoxlama oyunu keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan təmsilçisi məlumat yayıb.

    Andrey Demçenkonun baş məşqçisi olduğu kollektiv yanvarın 18-də I Liqada iştirak edən "Zaqatala" ilə qarşılaşacaq.

    Oyun saat 13:00-da Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Qəbələ"yə minimal hesabla uduzan "Araz-Naxçıvan" klubun əvəzedici komandasını 7 cavabsız qolla üstələyib.

    "Araz-Naxçıvan" klubu Yoxlama oyunu "Zaqatala" klubu Bakı Olimpiya Stadionu Andrey Demçenko

    Son xəbərlər

    13:36

    Qırğız Parlamentinin sədri TÜRKPA Baş katibini qəbul edib

    Digər
    13:36

    BP "Əşrəfi–Dan Ulduzu–Aypara" sahəsi üzrə ətraf mühitin ilkin vəziyyətini müəyyən edib

    Energetika
    13:32

    "Şəki" ABŞ-dən olan basketbolçusu ilə vidalaşıb

    Komanda
    13:27
    Foto

    Azərbaycan WUF13-ün keçirilməsi ilə bağlı logistika sazişi imzalayıb

    İnfrastruktur
    13:24

    ADUA müqavilə sahəsində seysmik tədqiqatla bağlı görüləcək işlərin vaxtı və həcmi dəqiqləşdirilib

    Energetika
    13:19

    KİV: Tramp Davosda Ukraynanı müzakirə etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:18

    Abbas Abbasov: BTQ yerli xalqların hüquqlarının müdafiəsində uğurlar əldə edib

    Xarici siyasət
    13:15
    Foto

    Bakıda WUF13 çərçivəsində ilk dəfə Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcək

    İnfrastruktur
    13:14

    Hindistanda zikhlər vətəndaş hüquqlarından məhrum etməyə çalışılır, zorakılığa məruz qoyulur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti