    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 21:37
    Araz-Naxçıvan Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk matçında böyük hesabla uduzub

    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk matçına çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, evdə "Benfika"nı qəbul edən Azərbaycan çempionu böyük hesabla uduzub - 0:9.

    Görüş Bakı İdman Sarayında keçirilib.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu dekabrın 5-də Portuqaliyada keçiriləcək. Cütün qalibi 1/4 finalda AEK (Yunanıstan) – Sportinq (Portuqaliya) duelinin qalibi ilə qarşılaşacaq.

    "araz-naxçıvan" futzal klubu UEFA Çempionlar Liqası "Benfika" klubu Bakı İdman Sarayı

