Almaniya klubu Top-5 çempionatları arasında ən yaxşı göstəriciyə malikdir
Futbol
- 20 oktyabr, 2025
- 20:09
Almaniyanın "Ştutqart" klubu cari mövsüm ev oyunlarında göstərdiyi performansla Avropanın Top-5 çempionatları arasında ən yaxşı göstəriciyə malikdir.
"Report" xəbər verir ki, Bundesliqa təmsilçisi bu mövsüm keçirdiyi üç ev matçında qol buraxmadan qələbə qazanıb.
Top-5 çempionatları arasında bu göstəriciyə malik ikinci belə komanda yoxdur.
Qeyd edək ki, "Ştutqart" evdə "Borussiya" (Münhenqladbax) və "Haydenhaym" komandalarını 1:0, "Sankt Pauli"ni isə 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
