    Almaniya klubu Top-5 çempionatları arasında ən yaxşı göstəriciyə malikdir

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2025
    • 20:09
    Almaniya klubu Top-5 çempionatları arasında ən yaxşı göstəriciyə malikdir

    Almaniyanın "Ştutqart" klubu cari mövsüm ev oyunlarında göstərdiyi performansla Avropanın Top-5 çempionatları arasında ən yaxşı göstəriciyə malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, Bundesliqa təmsilçisi bu mövsüm keçirdiyi üç ev matçında qol buraxmadan qələbə qazanıb.

    Top-5 çempionatları arasında bu göstəriciyə malik ikinci belə komanda yoxdur.

    Qeyd edək ki, "Ştutqart" evdə "Borussiya" (Münhenqladbax) və "Haydenhaym" komandalarını 1:0, "Sankt Pauli"ni isə 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Avropanın Top-5 çempionatında

    Avropanın top-5 liqası "Ştutqart" klubu Almaniya Bundesliqası ən yaxşı göstərici

