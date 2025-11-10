İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Aleksey İsayev Bakı klubunun heyətində çempionatda yubiley matçına çıxıb

    Futbol
    • 10 noyabr, 2025
    • 10:49
    Aleksey İsayev "Sabah"in heyətində 100-cü çempionat oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı yarımmüdafiəçinin yubileyi Misli Premyer Liqasının XI turuna təsadüf edib.

    O, "Kəpəz"ə qalib gəldikləri səfər görüşündə (3:1) sonradan meydana çıxıb.

    2020-2023-cü illər aralığında da Bakı təmsilçisində oynayan, cari mövsümün gedişində kluba dönən İsayev 100 oyunda 11 qol vurub.

    Qeyd edək ki, Aleksey İsayev "Sabah"dan başqa "Sumqayıt" və "Qarabağ"da da çıxış edib. O, Premyer Liqada ümumilikdə 182 oyunda 12 dəfə fərqlənib.

