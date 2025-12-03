İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AFFA tərəfindən I Liqada çıxış edən klubların rəsmiləri ilə onlayn görüş keçirilib

    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 17:40
    AFFA tərəfindən I Liqada çıxış edən klubların rəsmiləri ilə onlayn görüş keçirilib

    AFFA tərəfindən I Liqada çıxış edən klublarının lisenziyalaşdırma menecerləri və akademiya rəhbərləri ilə onlayn görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, iclasın əsas mövzusu Akademiyaların İnkişafı üzrə Ehtiyacların Təhlili və Dəstək Prosesi olub.

    Bu proses mahiyyət etibarilə klubların lisenziyalaşdırılması qaydalarında əks olunan tələblərin daha səmərəli icrasını təmin edən əsas mexanizm kimi təqdim edilib.

    Görüşdə müvafiq struktur bölmələrinin nümayəndələri – Lisenziya və Qeydiyyat Departamentinin rəhbəri Seymur Səlimli, Klubların Lisenziyalaşdırma Şöbəsinin rəhbəri Seyran Kərimli, şöbənin uşaq-gənclər futbolu üzrə əlaqələndiricisi, məşqçi-koordinator Sərxan Hüseynov və tibb məsələləri üzrə baş ekspert Fuad Səfərov iştirak ediblər.

    Tədbirdə akademiyaların inkişaf ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi, lisenziyalaşdırma prosesinin tələblərinə uyğunluğun artırılması, klublara metodiki dəstək mexanizmləri və tibb məsələləri ilə əlaqəli yeniliklər barədə geniş məlumat verilib. Görüşün sonunda iştirakçı klubların nümayəndələri ilə fikir mübadiləsi aparılıb və növbəti mərhələlər üzrə fəaliyyət planı müzakirə olunub.

    AFFA gorus lisenziyalaşdırma I Liqa akademiya rəhbərləri

    Son xəbərlər

    17:54

    Azərbaycan ilk dəfə parabadminton üzrə dünya çempionatında 2 kateqoriyada təmsil olunacaq

    Fərdi
    17:41

    Dövlət xidmətləri pozuntularına görə inzibati məsuliyyət yaradan qanun layihəsi hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:40
    Foto

    AFFA tərəfindən I Liqada çıxış edən klubların rəsmiləri ilə onlayn görüş keçirilib

    Futbol
    17:39

    Paşinyanın "Qarabağ kartı": Ermənistanın Baş naziri rəqiblərini tarixin arxivinə göndərir - ŞƏRH

    Analitika
    17:35

    KİV: Tramp və Netanyahu ABŞ Prezidentinin şəxsi iqamətgahında görüşə bilər

    Digər ölkələr
    17:33
    Foto

    Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin Pulmonologiya Xəstəxanasının açılışı olub

    Sağlamlıq
    17:32

    Yuri Qusev NATO-nun Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:30

    Prezident İlham Əliyev "Dövlət xidmətləri haqqında" qanunu imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:29

    Təlim və ya xidmətə cəlb edilən dalğıc, akvanavtların boyu 160 sm-dən yuxarı olmalıdır - QƏRAR

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti