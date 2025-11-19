AFFA rəsmisi UEFA-nın iclasında iştirak edib
Futbol
- 19 noyabr, 2025
- 21:11
AFFA-nın baş katibinin müavini Elçin Məmmədov UEFA-nın Nyon şəhərində yerləşən baş qərargahında Klubların Lisenziyalaşdırma Komitəsinin iclasında komitə üzvü qismində iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, iclasda UEFA Klub Lisenziyalaşdırma və Maliyyə Dayanıqlığı üzrə yeniliklər, klub sahibliyi ilə bağlı məsələlər, UEFA Həmrəylik Mexanizminin 2025/2026 mövsümü üçün tətbiqi, UEFA Maliyyə Dayanıqlığı Qaydalarının keçid dövrünün başa çatması və UEFA-nın tibbi və antidopinq tələbləri ilə bağlı mövzular müzakirə olunub.
İclas zamanı müvafiq sahələr üzrə yenilənmiş qaydalar, 2025/2026 mövsümünə dair planlaşdırılan tədbirlər və klub futbolunun inkişafı ilə bağlı strateji istiqamətlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
21:20
İslamiadanın qalibi olan Azərbaycan güləşçisi: "Finalda qələbə qazanamaq çox sevindiricidir"Fərdi
21:12
KİV: ABŞ Ukraynanın öz ərazilərindən imtina etməsini təklif edibDigər ölkələr
21:11
Foto
AFFA rəsmisi UEFA-nın iclasında iştirak edibFutbol
21:09
ADB Azərbaycanda universal səhiyyə əhatəsini dəstəkləməyi planlaşdırırMaliyyə
21:02
Foto
Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi İslamiadada qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİBKomanda
20:56
Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ enerji sahəsində 30 milyard dollarlıq sazişlər imzalayacaqDigər ölkələr
20:53
FIBA Avropa Kuboku: "Abşeron Lions" "Neftçi"yə qalib gəlibKomanda
20:50
Artem Nekrasov Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edəcəkDigər ölkələr
20:48