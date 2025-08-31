AFFA rəsmisi "UEFA Diploma in Football and Leadership Management" təhsil proqramını uğurla başa vurub
Futbol
- 31 avqust, 2025
- 18:50
AFFA-nın baş katibinin müavini Elçin Məmmədov UEFA Akademiyası və Lozanna Universitetinin birgə təşkil etdiyi "UEFA Diploma in Football and Leadership Management" (DFLM) təhsil proqramını uğurla başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, diplomun müdafiəsi zamanı mümkün olan maksimum balı toplayan E.Məmmədov qeyd olunmuş proqramı Fərqlənmə Diplomu (Diploma of Distinction) ilə bitirib.
Proqram futbol idarəçiliyi sahəsində Avropa səviyyəsində nəzəri və praktiki biliklərin inkişaf etdirilməsinə yönəlib.
Təqdimetmə mərasimi İsveçrənin Sierre şəhərində baş tutub.
