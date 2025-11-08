İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    AFFA rəsmisi "Bavariya" - "Arsenal" matçına təyinat alıb

    Futbol
    • 08 noyabr, 2025
    • 11:32
    AFFA rəsmisi Bavariya - Arsenal matçına təyinat alıb

    AFFA-nın Qadın Futbolu Departamentinin rəhbəri Zümrüd Ağayeva UEFA-dan təyinat alıb.

    "Report" qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, qadınlar arasında UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin "Bavariya" (Almaniya) – "Arsenal" (İngiltərə) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.

    Qarşılaşma noyabrın 12-də Münhen şəhərində yerləşən "Alyans Arena"da baş tutacaq.

