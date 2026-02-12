AFFA rəhbərliyi UEFA-nın konqresinə qatılıb
Futbol
- 12 fevral, 2026
- 12:55
AFFA rəhbərliyi UEFA-nın Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçirilən 50-ci Konqresinə qatılıb.
Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Tədbirdə AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev və icraçı vitse-prezidentin müşaviri Orxan Əhmədov iştirak edirlər.
