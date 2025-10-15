İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 18:10
    AFFA Region Liqasında 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, AFFA-nın inzibati binasında baş tutan püşkün nəticəsinə görə, I turda üz-üzə gələcək komandalar bəlli olub.

    Paytaxt və Şimal zonası

    A qrupu

    Topçular FK - ŞKGB

    Qobu PFK - Qobustan FK

    Lokomotiv Baku - Çinar Zəngilan FK

    Crystal FC - Əmirli FK

    B qrupu

    Marafon İK - Gənclik İK

    Universal FA - Qaradağ Şıxlar FK

    Cəngi FK - Xudat City FA

    Dirçəliş FK - Şirvanovka FK

    C qrupu

    İnşaatçı PİK - Ramana FK

    City Baku FK - Mübariz FA

    Real FK - Zəngəzur FC

    Capital Baku FK - Ərgünəş (Füzuli)

    Mərkəz zonası

    A qrupu

    Ucar FK - Hacıqabul

    Mərcanlı FK - Xəzər (Ağcabədi)

    Bakı TFK - Murov Kəlbəcər FK

    Beyləqan FK - Araz (İmişli)

    B qrupu

    Ağcabədi FK - Sabirabad FK

    İstiqlal FK - Olimpik Sabirabad FK

    Aran FK (Beyləqan) - İmişli Bələdiyyəspor

    Mil (Beyləqan) - Bahar FK

    Şimal-Qərb və Qərb zonası

    A qrupu

    Qovlar FK - Tərtər PFK

    Karma FK - Balakən FK

    Göyəzən PFK - Zaqatala City

    Naftalan Gəncləri - Bərdə FK

    B qrupu

    VT Gəncə FK - Goranboy FK

    Xocalı PFK - Naftalan FK

    Şəfəq FK - Ərəş Sportinq FK

    Cənub zonası

    Viləş PFK - Xıdırlı FK

    Ərkivan (Masallı) - Lənkəran FK

    Naxçıvan FK - Salyan OİK

    Biləsuvar FK - Neftçala FK

    Qeyd edək ki, I turun oyunları oktyabrın 18-19-da keçiriləcək.

