AFFA Region Liqasında 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb
- 15 oktyabr, 2025
- 18:10
AFFA Region Liqasında 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb.
"Report" xəbər verir ki, AFFA-nın inzibati binasında baş tutan püşkün nəticəsinə görə, I turda üz-üzə gələcək komandalar bəlli olub.
Paytaxt və Şimal zonası
A qrupu
Topçular FK - ŞKGB
Qobu PFK - Qobustan FK
Lokomotiv Baku - Çinar Zəngilan FK
Crystal FC - Əmirli FK
B qrupu
Marafon İK - Gənclik İK
Universal FA - Qaradağ Şıxlar FK
Cəngi FK - Xudat City FA
Dirçəliş FK - Şirvanovka FK
C qrupu
İnşaatçı PİK - Ramana FK
City Baku FK - Mübariz FA
Real FK - Zəngəzur FC
Capital Baku FK - Ərgünəş (Füzuli)
Mərkəz zonası
A qrupu
Ucar FK - Hacıqabul
Mərcanlı FK - Xəzər (Ağcabədi)
Bakı TFK - Murov Kəlbəcər FK
Beyləqan FK - Araz (İmişli)
B qrupu
Ağcabədi FK - Sabirabad FK
İstiqlal FK - Olimpik Sabirabad FK
Aran FK (Beyləqan) - İmişli Bələdiyyəspor
Mil (Beyləqan) - Bahar FK
Şimal-Qərb və Qərb zonası
A qrupu
Qovlar FK - Tərtər PFK
Karma FK - Balakən FK
Göyəzən PFK - Zaqatala City
Naftalan Gəncləri - Bərdə FK
B qrupu
VT Gəncə FK - Goranboy FK
Xocalı PFK - Naftalan FK
Şəfəq FK - Ərəş Sportinq FK
Cənub zonası
Viləş PFK - Xıdırlı FK
Ərkivan (Masallı) - Lənkəran FK
Naxçıvan FK - Salyan OİK
Biləsuvar FK - Neftçala FK
Qeyd edək ki, I turun oyunları oktyabrın 18-19-da keçiriləcək.