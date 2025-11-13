AFFA Premyer Liqanın 5 klubunu cərimələyib
Futbol
- 13 noyabr, 2025
- 13:59
Misli Premyer Liqasında çıxış edən 5 klub cərimələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar çıxarılıb.
XI turun "Qəbələ" – "Sumqayıt" oyununda 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün "gənclik şəhəri" təmsilçisi 700 manat ziyana düşüb. "Zirə" isə "Turan Tovuz"la matçda 5 oyunçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığı üçün eyni məbləği ödəyəcək.
"Turan Tovuz"un futbolçusu Roberto Olabe 61-ci dəqiqədə ikinci sarıdan qırmızı vərəqə aldığına görə növbəti matçda meydana çıxmayacaq. Həmçinin Tovuz klubu 500 manat cərimələnib.
"Kəpəz" - "Sabah" matçında meydan sahibləri 5, qonaqlar isə 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün 700 manat ziyana düşüblər.
Son xəbərlər
15:16
Ceyhun Sultanov: "İslandiya ilə oyunda düzgün hücumlar qura bilsək, yaxşı nəticə qazanacağıq"Futbol
15:15
Azərbaycan Rusiyaya heyva satışını 3 dəfəyə yaxın artırıbBiznes
15:14
Azadə Hüseynova: İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin açılışı möhtəşəm hadisədirDigər ölkələr
15:06
Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri investisiya tərəfdaşlığını genişləndirməyi razılaşdırıbİqtisadiyyat
15:04
TƏBİB: Son bir ayda 22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunubSağlamlıq
15:03
"On İki Həvari Kvorumu"nun üzvü hərtərəfli dəstəyinə görə Azərbaycana təşəkkür edibDin
15:01
Fərid Şəfiyev: Bir gün "DW Russian"da da BBC-də olduğu kimi qalmaqal olacaqXarici siyasət
15:00
İslamiadanın rəsmisi: "Azərbaycanda olan standartları Ər-Riyadda qoruyub saxlamağa çalışdıq"Fərdi
14:57