AFFA İntizam Komitəsi "İmişli", "Qəbələ" və "Neftçi"ni cərimələyib
Futbol
- 17 mart, 2026
- 12:46
"İmişli", "Qəbələ" və "Neftçi" klubları cərimələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Hər üç klub Misli Premyer Liqasının XXIV turunda yaşananlara görə ziyana düşüb.
"İmişli" "Sabah"la matç bitdikdən sonra meydana kənar şəxslərin daxil olmasına görə 5 000 manat ödəyəcək. Bu hal cari mövsüm ikinci dəfə yaşanıb.
"Qəbələ" "Neftçi" ilə qarşılaşmada meydana gec çıxdığı üçün 3 000 manat ödəməli olacaq.
"Neftçi" isə sözügedən görüşdə azarkeşlərin rəqib futbolçunun ünvanına kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndirməsi ucbatından 8 000 manat cərimələnib.
