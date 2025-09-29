İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    AFFA I Liqanın iki komandasını cərimələyib

    Futbol
    • 29 sentyabr, 2025
    • 15:57
    AFFA I Liqanın iki komandasını cərimələyib

    AFFA İntizam Komitəsi I Liqada mübarizə aparan iki klubu cərimələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun son iclasında qərar qəbul edilib.

    III turun "Baku Sportinq" – "Şimal" oyununda topdaşıyanların say limiti pozulduğuna görə meydan sahibi klub 600 manat cərimələnib.

    Eyni turun MOİK – "Zaqatala" görüşündə isə qonaq komandanın nümayəndələrində "A buraxılışı" vəsiqəsi olmayıb. "Zaqatala" bu səbəbdən 300 manat ziyana düşüb.

    AFFA İntizam Komitəsi I Liqa cərimə

