AFFA I Liqanın iki komandasını cərimələyib
Futbol
- 29 sentyabr, 2025
- 15:57
AFFA İntizam Komitəsi I Liqada mübarizə aparan iki klubu cərimələyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun son iclasında qərar qəbul edilib.
III turun "Baku Sportinq" – "Şimal" oyununda topdaşıyanların say limiti pozulduğuna görə meydan sahibi klub 600 manat cərimələnib.
Eyni turun MOİK – "Zaqatala" görüşündə isə qonaq komandanın nümayəndələrində "A buraxılışı" vəsiqəsi olmayıb. "Zaqatala" bu səbəbdən 300 manat ziyana düşüb.
