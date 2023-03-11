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2022/2023 mövsümündə avrokuboklarda ən çox tamaşaçı qəbul edən stadionlar

2022/2023 mövsümündə avrokuboklarda ən çox tamaşaçı qəbul edən stadionlar 2022/2023 mövsümündə avrokuboklarda ən çox tamaşaçı qəbul edən stadionlar müəyyənləşib.
Futbol
11 Mart , 2023 12:27
2022/2023 mövsümündə avrokuboklarda ən çox tamaşaçı qəbul edən stadionlar

2022/2023 mövsümündə avrokuboklarda ən çox tamaşaçı qəbul edən stadionlar müəyyənləşib.

“Report”un məlumatına görə, siyahıya İspaniya klubu “Barselona”nın ev oyunlarını keçirdiyi “Nou Kamp” başçılıq edir.

Kataloniya təmsilçisinin doğma arenasındakı avrokubok matçlarını cari mövsüm orta hesabla 85 988 tamaşaçı izləyib. 2-3-cü pillələrdə Almaniyadakı arenalar qərarlaşıblar. Bunlar Dortmund “Borussiya”sı və “Bavariya”nın ev oyunlarını keçirdikləri stadionlardır.

1. “Nou Kamp” (“Barselona”, İspaniya) – 85 988 tamaşaçı

2. “Siqnal İduna Park” (“Borussiya”, Dortmund, Almaniya) – 78 516

3. “Allianz Arena” (“Bavariya”, Almaniya) – 75 000

4. “Old Trafford” (“Mançester Yunayted”, İngiltərə) – 73 851

5. “San Siro” (“Milan”, İtaliya) – 71 251

6. “Cüzeppe Meatsa” (“İnter”, İtaliya) – 69 385

7. Olimpiya Stadionu (“Roma”, İtaliya) – 61 629

8. “Da Luş” (“Benfika”, Portuqaliya) – 59 643

9. “Vanda Metropolitano” (“Atletiko”, İspaniya) – 58 796

10. “Tottenhem” stadionu (“Tottenhem”, İngiltərə) – 57 378

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