Haqqımızda

Malayziya "Formula 1"ə ev sahibliyi etməyi planlaşdırmır

Malayziya "Formula 1"ə ev sahibliyi etməyi planlaşdırmır Malayziya "Formula 1" üzrə dünya çempionatının mərhələsinə ev sahibliyi etməyi planlaşdırmır.
Formula 1
21 avqust 2025 13:48
Malayziya Formula 1ə ev sahibliyi etməyi planlaşdırmır

Malayziya "Formula 1" üzrə dünya çempionatının mərhələsinə ev sahibliyi etməyi planlaşdırmır.

"Report" "New Straits Times"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə gənclər və idman naziri Hanna Yeo açıqlama verib.

O, bunu yarışa ev sahibliyi etmək hüququnun baha olması, infrastrukturun hazırlanması zərurəti və gərgin yarış təqvimi ilə əlaqələndirib.

Onun sözlərinə görə, qənaət edilən məbləğ digər idman növlərinin inkişafına sərf olunur.

Qeyd edək ki, Malayziya Qran-prisi 1999-cu ildən 2017-ci ilədək davam edib və "Formula 1" üzrə Asiyanın qədim mərhələlərindən biri olub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Малайзия не планирует принимать Формулу-1

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi