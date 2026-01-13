İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Formula 1" komandası pilotu ilə yollarını ayırdığını açıqlayıb

    Formula 1
    • 13 yanvar, 2026
    • 14:50
    Formula 1 komandası pilotu ilə yollarını ayırdığını açıqlayıb

    "Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Alpine" pilotu Cek Duenlə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    22 yaşlı sürücü qarşılıqlı razılıq əsasında "Alpine" ilə vidalaşıb.

    Qeyd edək ki, bu il Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-sı aralığında baş tutacaq.

