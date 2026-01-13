"Formula 1" komandası pilotu ilə yollarını ayırdığını açıqlayıb
Formula 1
- 13 yanvar, 2026
- 14:50
"Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Alpine" pilotu Cek Duenlə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
22 yaşlı sürücü qarşılıqlı razılıq əsasında "Alpine" ilə vidalaşıb.
Qeyd edək ki, bu il Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 24-26-sı aralığında baş tutacaq.
