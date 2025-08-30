    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Bakıda bəzi yollarda nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    Formula 1
    • 30 avqust, 2025
    • 19:10
    Bakıda bəzi yollarda nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    Avqustun 30-u saat 22:00-dan etibarən Azadlıq prospektindən Neftçilər prospektinə çıxış Formula 1 yarışları bitənədək nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Halqasından bildirilib.

    Məhdudiyyətlər sentyabrın 19-dan 21-dək keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinə hazırlıq çərçivəsində şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərində aparılan quraşdırma və infrastruktur işləri ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, məhdudiyyətlər mərhələli şəkildə tətbiq ediləcək və yarış ərəfəsində digər küçə və prospektlərdə də müəyyən dəyişikliklər olacaq.

    Sürücülərdən hərəkət zamanı alternativ marşrutlardan istifadə etmələri xahiş olunur.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Баку на некоторых дорогах будет частично ограничено движение транспорта

    Son xəbərlər

    20:22

    Ağcabədidə fərdi təsərrüfatda tələfatla nəticələnən yanğın baş verib

    Hadisə
    20:03

    "Qarabağ"ın U-19 komandasının UEFA Gənclər Liqasındakı oyunlarının təqvimi bəlli olub

    Futbol
    19:51

    İranın yeni səfiri: Ümid edirəm ki, iki ölkə və xalqın getdikcə yaxınlaşmasının şahidi olacağıq

    Xarici siyasət
    19:50

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Kəpəz"i böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    19:39

    Volqoqradda bazarda baş verən yanğın nəticəsində 14 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:36

    KİV: Tramp ABŞ podratçılarının Ukraynaya göndərilməsini müzakirə edir

    Digər ölkələr
    19:21
    Foto

    Kolumbiyalı turist: İnsanlığa qarşı cinayətlər cəzasız qalmamalıdır

    Xarici siyasət
    19:14

    Türkiyədə iki yük maşını toqquşub, ölənlər və yaralananlar var

    Region
    19:10

    Bakıda bəzi yollarda nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti