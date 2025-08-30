Bakıda bəzi yollarda nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq
Formula 1
- 30 avqust, 2025
- 19:10
Avqustun 30-u saat 22:00-dan etibarən Azadlıq prospektindən Neftçilər prospektinə çıxış Formula 1 yarışları bitənədək nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq.
Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Halqasından bildirilib.
Məhdudiyyətlər sentyabrın 19-dan 21-dək keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinə hazırlıq çərçivəsində şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərində aparılan quraşdırma və infrastruktur işləri ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, məhdudiyyətlər mərhələli şəkildə tətbiq ediləcək və yarış ərəfəsində digər küçə və prospektlərdə də müəyyən dəyişikliklər olacaq.
Sürücülərdən hərəkət zamanı alternativ marşrutlardan istifadə etmələri xahiş olunur.
