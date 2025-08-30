В Баку на некоторых дорогах будет частично ограничено движение транспорта
Формула 1
- 30 августа, 2025
- 19:23
В Баку 30 августа с 22:00 до окончания гонок Формулы 1 будет временно ограничен проезд с проспекта Азадлыг на проспект Нефтчиляр.
Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.
Согласно информации, ограничения связаны с монтажными и инфраструктурными работами, проводимыми на центральных улицах и проспектах города в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет с 19 по 21 сентября.
"Ограничения будут вводиться поэтапно, и накануне гонки также будут введены определенные изменения на других улицах и проспектах.
Призываем водителей использовать альтернативные маршруты движения", - отметили в Baku City Circuit.
Последние новости
20:24
Фото
Кёнуль Бехбудова: Мы хотим, чтобы Международные организации выполнили свою работуВнешняя политика
20:06
Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" крупно обыграла "Кяпаз" в матче 3-го тураФутбол
20:05
Трамп уверен, что саммит России, США и Украины состоитсяДругие страны
19:56
Посол Ирана в Азербайджане: Надеюсь, что мы станем свидетелями все большего сближения двух стран и народовВнешняя политика
19:47
В железнодорожной аварии на севере Египта погибли три человекаДругие страны
19:33
В тяжелом ДТП с грузовиками в Турции погибли четверо, пострадали два человекаВ регионе
19:29
В Волгограде из-за пожара на рынке пострадали 14 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:23
В Баку на некоторых дорогах будет частично ограничено движение транспортаФормула 1
19:12
Фото