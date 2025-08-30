    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    В Баку на некоторых дорогах будет частично ограничено движение транспорта

    Формула 1
    • 30 августа, 2025
    • 19:23
    В Баку на некоторых дорогах будет частично ограничено движение транспорта

    В Баку 30 августа с 22:00 до окончания гонок Формулы 1 будет временно ограничен проезд с проспекта Азадлыг на проспект Нефтчиляр.

    Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

    Согласно информации, ограничения связаны с монтажными и инфраструктурными работами, проводимыми на центральных улицах и проспектах города в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет с 19 по 21 сентября.

    "Ограничения будут вводиться поэтапно, и накануне гонки также будут введены определенные изменения на других улицах и проспектах.

    Призываем водителей использовать альтернативные маршруты движения", - отметили в Baku City Circuit.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bakıda bəzi yollarda nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    Последние новости

    20:24
    Фото

    Кёнуль Бехбудова: Мы хотим, чтобы Международные организации выполнили свою работу

    Внешняя политика
    20:06

    Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" крупно обыграла "Кяпаз" в матче 3-го тура

    Футбол
    20:05

    Трамп уверен, что саммит России, США и Украины состоится

    Другие страны
    19:56

    Посол Ирана в Азербайджане: Надеюсь, что мы станем свидетелями все большего сближения двух стран и народов

    Внешняя политика
    19:47

    В железнодорожной аварии на севере Египта погибли три человека

    Другие страны
    19:33

    В тяжелом ДТП с грузовиками в Турции погибли четверо, пострадали два человека

    В регионе
    19:29

    В Волгограде из-за пожара на рынке пострадали 14 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:23

    В Баку на некоторых дорогах будет частично ограничено движение транспорта

    Формула 1
    19:12
    Фото

    Туристка из Колумбии: Преступления против человечности не должны оставаться безнаказанными

    Внешняя политика
    Лента новостей