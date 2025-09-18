İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    "Aston Martin"in pilotu: "Formula 1" yarışlarında həmişə podiumda olmaq xoşdur"

    • 18 sentyabr, 2025
    • 14:31
    Aston Martinin pilotu: Formula 1 yarışlarında həmişə podiumda olmaq xoşdur
    Lens Stroll

    "Formula 1" yarışlarında həmişə podiumda olmaq xoşdur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Aston Martin" komandasının pilotu Lens Stroll deyib. 

    Bakıdakı yarışdan əvvəl mətbuat konfransına qatılan təcrübəli sürücü bildirib ki üç gün ərzində çox hərəkətlilik olur: 

    "Mən bir neçə il əvvəlki formatı bəyənirdim. "Formula 1"də daha çox sprint yarışı görmək istərdim".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında keçiriləcək.

    Formula 1 Azərbaycan qran prisi "Aston Martin" komandası
