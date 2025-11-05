İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birincilikləri keçiriləcək

    Fərdi
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:45
    Yeniyetmə cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birincilikləri keçiriləcək

    Noyabrın 8-9-da U-14 və U-17 yeniyetmə cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birincilikləri keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarış Goranboy Olimpiya İdman Kompleksində təşkil ediləcək.

    Turnirlərdə Gəncə, Goranboy, Naftalan, Qazax və Tovuz cüdoçuları mübarizə aparacaq. Yarışların keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirməkdir.

    U-17 üzrə birincilik həmçinin milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandıracaq.

    cüdo yeniyetmələr region birinciliyi

    Son xəbərlər

    13:02

    XİN rəhbəri: Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müxtəlif platformalarda əməkdaşlıq edə bilər

    Region
    12:59

    Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edir

    Region
    12:56

    İşsizlikdən Sığorta Fondunun adının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Maliyyə
    12:55

    Rəvan Həsənov: "Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdır

    Din
    12:49

    Azərbaycanda üç və daha çox uşağı olan ailələrin 5 il tez pensiyaya çıxması təklif edilib

    İnfrastruktur
    12:48

    Şoyqu: Cənubi Qafqazda "3+3" formatını bərpa etmək vacibdir

    Region
    12:46

    Bahar Muradova: Azərbaycanın tolerantlığı, multikultural dəyərləri dünyaya nümunədir

    Din
    12:43

    Sabah hava yağışlı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:38

    Belçikada dronlarla bağlı fövqəladə iclas keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti