Yannik Sinner karyerası boyu 50 milyon dollar qazanan 8-ci tennisçi olub
- 27 oktyabr, 2025
- 13:14
İtaliyalı Yannik Sinner karyerası boyu 50 milyon dollar qazanc əldə edən 8-ci tennisçi olub.
"Report" "Tennis.com"a istinadən xəbər verir ki, o, bunu Avstriyanın paytaxtı Vyanada keçirilən turnirin qalibi olmaqla reallaşdırıb.
Finalda almaniyalı Aleksandr Zverevi (3:6, 6:3, 7:5) məğlub edən 23 yaşlı tennisçi qələbəyə görə 500 min avro qazanıb.
Qeyd edək ki, karyerası ərzində 50 milyon dollar və daha çox qazananlar sırasında serbiyalı Novak Cokovic (191 milyon dollar), ispaniyalı Rafael Nadal (134 milyon dollar), isveçrəli Rocer Federer (130 milyon dollar), amerikalı Serena Uilyams (94 milyon dollar), britaniyalı Endi Marrey (64 milyon dollar), almaniyalı Aleksandr Zverev (55 milyon dollar) və ispaniyalı Karlos Alkaras (54 milyon dollar) yer alıb.