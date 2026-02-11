İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün növbəti yarışlar keçiriləcək

    Fərdi
    • 11 fevral, 2026
    • 10:01
    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün növbəti yarışlar keçiriləcək

    İtaliyanın Milan və Kortina-dAmpetso şəhərlərində təşkil olunan XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün növbəti yarışlar keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, dağ xizəyi, biatlon, körlinq, fiqurlu konkisürmə, sərbəst üslubda xizəksürmə, hokkey, kirşə, xizək ikinövçülüyü, skeleton, snoubord və sürətli konkisürmə üzrə mübarizə baş tutacaq.

    Azərbaycan təmsilçisi Anastasiya Papatoma fevlanın 15-də nəhəng slalom, 3 gün sonra slalom növündə qüvvəsini sınayacaq. Yarışlar İtaliyanın məşhur dağ-xizək mərkəzi olan Kortina-dAmpetsoda keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev qısa proqramda 63,63 xalla 29 idmançının mübarizəsində sonuncu yeri tutub və mübarizəni dayandırıb.

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.

    XXV Qış Olimpiya Oyunları İtaliya Milan Dağ xizəyi skeleton Vladimir Litvintsev Anastasiya Papatoma

    Son xəbərlər

    10:56

    Azərbaycan-ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası əməkdaşlığın konkret mexanizmlərini müəyyən edən çərçivə sənədidir - RƏY

    Xarici siyasət
    10:53

    Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:53

    Azərbaycanda sənaye istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    10:52
    Video

    İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşünə dair video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    10:52

    Nəriman Axundzadə daha əvvəl Azərbaycanda oynamış qapıçının komanda yoldaşı olacaq

    Futbol
    10:52

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb

    Digər
    10:51

    Azərbaycanda ötən ay orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub

    Maliyyə
    10:50

    Xarkovda PUA hücumları nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla dörd nəfər ölüb

    Region
    10:46

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti