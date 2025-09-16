İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Xetaq Qayzumov: "Bəzi güləşçilər mundialda müxtəlif səbəblərdən medal qazana bilmədilər"

    Fərdi
    • 16 sentyabr, 2025
    • 11:46
    Xetaq Qayzumov: Bəzi güləşçilər mundialda müxtəlif səbəblərdən medal qazana bilmədilər
    Xetaq Qayzumov

    Azərbaycanın bəzi sərbəst güləşçiləri dünya çempionatında müxtəlif səbəblərdən medal qazana bilməyiblər.

    Bunu "Report"a açıqlamasında millinin baş məşqçisi Xetaq Qayzumov deyib.

    O, Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən mundialla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bəzi idmançılar bizi medallarla sevindirə bilərdilər. Amma müxtəlif səbəblərdən qazana bilmədilər. İlk dəfə dünya çempionatında mübarizə aparanlar da oldu. Bu, çox sevindirici haldır".

    Mütəxəssis 22 yaşlı Nurəddin Novruzovun çox yaxşı mübarizə apardığını söyləyib:

    "Onun bürünc mükafatının digər gənclər üçün başlanğıc olacağına ümid edirəm. Əminəm ki, həmin gənclər yaxşı mənada həsəd aparacaqlar və medal qazanmaq istəyəcəklər. Gələcəkdə dünya çempionu yetişdirəcəyimizə ümid edirik. Bunun reallaşması üçün çalışırıq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan sərbəst güləşçiləri dünya çempionatında dörd medal əldə ediblər. Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq) və Osman Nurmaqomedov (92 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    Xetaq Qayzumov güləş dünya çempionatı sərbəst güləş

    Son xəbərlər

    12:58

    Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"

    Fərdi
    12:55

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaq

    Maliyyə
    12:53

    Xətaidə evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:52

    İƏT Mədəniyyət Festivalının tarixi dəyişib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:50

    Silahlı Qüvvələrin rəsmisi: Rusiya Ukraynaya qarşı təhlükəli kimyəvi maddələrdən istifadə edir

    Digər ölkələr
    12:49

    İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı var

    Region
    12:48

    Azərbaycanın milli mənafeyinə yad küçə və prospektlərin adlarının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Milli Məclis
    12:48

    Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edib

    Energetika
    12:47

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair Konvensiya layihəsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti