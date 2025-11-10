İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün beş növdə mübarizə aparacaqlar

    Fərdi
    • 10 noyabr, 2025
    • 09:02
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün beş növdə mübarizə aparacaqlar

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bu gün Azərbaycan idmançıları beş növdə mübarizə aparacaqlar.

    "Report"un məlumatına görə, üzgüçülərdən Məryəm Cavadova, Abdurrahman Rüstəmov, Anastasiya Boborıkina, Eqor Maynitskiy, Ramil Vəlizadə, Vlastilina Xasyauova, Mehri Əbdurəhmanlı və 2 qız, 2 oğlandan ibarət qarışıq komanda bacarıqlarını göstərməyə çalışacaq.

    Stolüstü tennis üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi yarımfinalda Misir seçməsi ilə üz-üzə gələcək. Cüdo yığması isə 1/4 finalda Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Ağırlıqqaldıran Ravin Alməmmədov (79 kq) yarışa qrup mərhələsində start verəcək.

    Dörd boksçumuz isə bu gün final görüşünə çıxacaq. Nərgiz Zeynalova (54 kq) Ayşen Taşkinlə (Türkiyə), Səidcəmşid Cəfərov (80 kq), Sultan Osmanlı ilə (Türkiyə), Aynur Mikayılova (57 kq) Khumorabonu Mamajonova ilə (Özbəkistan), Məhəmmədəli Qasımzadə (60 kq) Madiyar Daniyarovla (Özbəkistan) döyüşəcək.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq. Azərbaycan təmsilçiləri indiyədək 17 mükafat (2 qızıl, 3 gümüş, 12 bürünc) qazanıblar və ölkə medal sıralamasında altıncı sıradadır.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları İslamiada Azərbaycan idmançıları

    Son xəbərlər

    09:15

    Gəncədə Atatürkün anım mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    09:02

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün beş növdə mübarizə aparacaqlar

    Fərdi
    08:52

    Ekvadorda həbsxanada iğtişaş nəticəsində 30-dan çox məhbus ölüb

    Digər ölkələr
    08:41

    ABŞ Senatı şatdaunu aradan qaldıracaq qanun layihəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    08:35

    ABŞ-də şatdauna görə bir gündə gecikən aviareyslərin sayı 10 mini keçib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:14

    Qızılın qiyməti 30 oktyabrdan bəri ilk dəfə 4 050 dolları keçib

    Maliyyə
    07:42

    KİV: Britaniya şirkətlərinin 1/4-dən çoxu süni intellektə görə işçilərin ixtisar ediləcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    07:13

    WSJ: ABŞ müdafiə sənayesi üçün stibium istehsalını artıracaq

    Digər ölkələr
    06:38

    Yaponiyada güclü zəlzələ ehtimalı barədə xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti