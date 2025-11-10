Исламиада: Сегодня азербайджанские спортсмены будут соревноваться в пяти видах спорта

Сегодня на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, азербайджанские спортсмены будут соревноваться в пяти видах спорта.

Как сообщает Report, пловцы Марьям Джавадова, Абдуррахман Рустамов, Анастасия Боборыкина, Егор Майницкий, Рамиль Велизаде, Властилина Хасьянова, Мехри Абдурахманлы, а также смешанная команда из двух девушек и двух юношей постараются показать свои лучшие результаты.

Женская сборная Азербайджана по настольному теннису встретится в полуфинале с командой Египта. Сборная по дзюдо встретится с Саудовской Аравией в 1/4 финала.

Тяжелоатлет Равин Алмаммадов (79 кг) начнет соревнования в групповом этапе.

Четверо наших боксеров сегодня выйдут на финальные поединки. Наргиз Зейналова (54 кг) сразится с Айшен Ташкын (Турция), Саидджамшид Джафаров (80 кг) - с Султаном Османлы (Турция), Айнур Микаилова (57 кг) - с Хуморабону Мамаджоновой (Узбекистан), Магомедали Гасымзаде (60 кг) - с Мадияром Данияровым (Узбекистан).

Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября. Представители Азербайджана до сегодняшнего дня завоевали 17 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 12 бронзовых) и находятся на шестом месте в медальном зачете.