İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı rəsmi müqavilə imzalanıb

    Fərdi
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:06
    Üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı rəsmi müqavilə imzalanıb

    Üzgüçülük üzrə dünya çempionatının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı rəsmi müqavilə imzalanıb.

    Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.

    2026-cı ilin oktyabrında Bakı Su İdmanı Sarayı üzgüçülük üzrə "Silk Way" (İpək Yolu) Dünya Kubokuna ev sahibliyi edəcək.

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Zaur Əliyev və Beynəlxalq Su İdman Növləri Federasiyasının prezidenti Hüseyn Əl-Müsəlləm 2026-cı ilin 1-3 oktyabr tarixlərində Dünya Kubokunun Bakıda keçirilməsinə dair rəsmi müqavilə imzalayıblar.

    İmzalanma mərasimində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov da iştirak edib.

    Qeyd edək ki, "Silk Way" Dünya Kubokunun ilk mərhələsi məhz Bakıda təşkil olunacaq. Yarışın növbəti mərhələləri isə 8-10 oktyabrda Daşkənd (Özbəkistan) və 15-17 oktyabrda Astana (Qazaxıstan) şəhərlərində keçiriləcək.

    üzgüçülük Dünya Kuboku Zaur Əliyev
    Азербайджан подписал договор о проведении Кубка мира по плаванию в Баку
    Azerbaijan signs agreement to host Swimming World Cup in Baku

    Son xəbərlər

    16:54

    Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Region
    16:52

    AMB "Data Warehouse"dan "Data Lake"ə keçid edəcək

    Maliyyə
    16:51

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    16:49

    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    16:48

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    16:48

    200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cəbəllütariq üzərində qələbə məni sevindirir"

    Futbol
    16:45

    Deputat: "Regionlarda yaşayan gənclərin Bakıya axınının qarşısı alınmalıdır"

    Maliyyə
    16:39
    Foto

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsirlərindən danışıb

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti