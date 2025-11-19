Азербайджан подписал договор о проведении Кубка мира по плаванию в Баку

Азербайджан подписал с Международной федерацией водных видов спорта официальный договор о проведении чемпионата мира по плаванию в Азербайджане в 2026 году.

Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Бакинский дворец водных видов спорта примет Кубок мира по плаванию "Silk Way" (Шелковый путь) 1-3 октября 2026 года.

Документ подписали президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев и президент Международной федерации водных видов спорта Хусейн Аль-Мусаллам. В церемонии подписания также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Отметим, что первый этап Кубка мира "Silk Way" будет организован в Баку. Следующие этапы соревнований пройдут в Ташкенте (Узбекистан) 8-10 октября и в Астане (Казахстан) 15-17 октября.