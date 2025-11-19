Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Азербайджан подписал договор о проведении Кубка мира по плаванию в Баку

    Индивидуальные
    • 19 ноября, 2025
    • 16:15
    Азербайджан подписал договор о проведении Кубка мира по плаванию в Баку

    Азербайджан подписал с Международной федерацией водных видов спорта официальный договор о проведении чемпионата мира по плаванию в Азербайджане в 2026 году.

    Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

    Бакинский дворец водных видов спорта примет Кубок мира по плаванию "Silk Way" (Шелковый путь) 1-3 октября 2026 года.

    Документ подписали президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев и президент Международной федерации водных видов спорта Хусейн Аль-Мусаллам. В церемонии подписания также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

    Отметим, что первый этап Кубка мира "Silk Way" будет организован в Баку. Следующие этапы соревнований пройдут в Ташкенте (Узбекистан) 8-10 октября и в Астане (Казахстан) 15-17 октября.

    плавание кубок мира Министерство молодежи и спорта
    Фото
    Üzgüçülük üzrə Dünya Kubokunun Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı rəsmi müqavilə imzalanıb
    Azerbaijan signs agreement to host Swimming World Cup in Baku

    Последние новости

    17:09

    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    17:00

    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    16:55

    В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвинений

    Другие страны
    16:52
    Фото
    Видео

    Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2

    Искусство
    16:51
    Фото

    Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане

    COP29
    16:49

    Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджета

    Энергетика
    16:48

    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:47
    Фото

    АПБА выявило факт подделки за рубежом официальных фитосанитарных сертификатов

    Внутренняя политика
    Лента новостей