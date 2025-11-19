Азербайджан подписал договор о проведении Кубка мира по плаванию в Баку
- 19 ноября, 2025
- 16:15
Азербайджан подписал с Международной федерацией водных видов спорта официальный договор о проведении чемпионата мира по плаванию в Азербайджане в 2026 году.
Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.
Бакинский дворец водных видов спорта примет Кубок мира по плаванию "Silk Way" (Шелковый путь) 1-3 октября 2026 года.
Документ подписали президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев и президент Международной федерации водных видов спорта Хусейн Аль-Мусаллам. В церемонии подписания также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Отметим, что первый этап Кубка мира "Silk Way" будет организован в Баку. Следующие этапы соревнований пройдут в Ташкенте (Узбекистан) 8-10 октября и в Астане (Казахстан) 15-17 октября.
